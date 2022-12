Un surveillant de la prison de Grasse violemment agressé par un détenu

Une nouvelle agression a eu lieu à la maison d'arrêt de Grasse. Un surveillant a été frappé à de multiples reprises au visage par un détenu indique le syndicat FO Justice de Grasse à France Bleu Azur, confirmant une information de Nice-Matin.

Le détenu avait déjà agressé des personnels

Ce détenu de 23 ans avait déjà agressé des personnels de la maison d'arrêt. D'ailleurs, les surveillants sont toujours au moins en binôme pour aller ouvrir la porte de la cellule de ce détenu.

Ce mercredi en début d'après-midi, c'est justement à l'ouverture de la porte que le surveillant a été frappé au visage par le détenu, après lui avoir refusé une visite à l'infirmerie sans convocation. L'individu lui a porté un violent coup de poing, ce qui a fait tomber au sol le surveillant, puis l'a roué de coups.

Une surveillante en apprentissage qui accompagnait la victime a prévenu des renforts. Un autre membre du personnel, une femme gradée, a aussi reçu un coup. Le matin même, le détenu avait déjà tenté de mettre le feu à sa cellule. Le surveillant agressé a pu retourner chez lui. Il souffre "vraisemblablement" d'au moins une fracture du nez. Il devrait déposer plainte.

"Prévisible et évitable"

"C'est un incident qui était malheureusement prévisible et évitable, si le nécessaire avait été fait pour que ce détenu quitte notre établissement" se désole Hervé Segaud, secrétaire général adjoint national de FO Justice, en poste à Grasse.

"Il était impossible de le mettre sur les secteurs dans lesquels il avait déjà commis des agressions. Il a donc été baladé de secteur en secteur... C'est un individu avec des troubles manifestement psychiatriques, il a d'ailleurs déjà fait des séjours dans des unités spécialisées" poursuit le syndicaliste, qui attend une sanction disciplinaire en interne et des poursuites pénales.

"Il faut qu'il soit transféré en urgence vers un autre établissement. Nous ne sommes plus en mesure de le garder à Grasse, c'est une certitude. L'idée n'est pas non plus de le mettre dans un autre établissement où il aura le même niveau de dangerosité, et où un autre collègue en fera les frais. Peut-être que sa place aurait été dans un établissement spécialisé avec une prise en charge sanitaire adaptée à son profil, ou bien dans une unité pour détenu violent. Il en existe une à Marseille."