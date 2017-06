Un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier pris en otage par un détenu

Un détenu a pris en otage un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, dans le Nord Isère, ce vendredi à 16h05. L'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) est sur place.

C'est un surveillant de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) qui est retenu par un détenu depuis 16h05, ce vendredi. L'homme, dont on ignore s'il est armé ou non, a demandé a pouvoir parler à son fils de trois ans. L'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS), basée à Lyon, est arrivée sur place. Des négociations avec le détenu ont débuté vers 17 heures. Dans un communiqué, la Direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice indique qu'une cellule de crise a été mise en place.