Cherbourg-en-Cotentin, France

Ce détenu s'est énervé dans sa cellule estimant qu'on ne venait pas assez rapidement le chercher pour la promenade. Il a commencé à tambouriner sur sa porte et à insulter le surveillant, Arnaud LELEZEQUE, qui est le représentant local du syndicat UFAP . Dans la cour de promenade, le détenu s'est approché du surveillant pour en découdre, une collègue s'est interposée et a été poussée par le détenu. Il y a eu une altercation, et le surveillant s'est fait mal à l'épaule en tombant au sol pour maîtriser l'individu.

Il était ce mercredi soir en observation aux urgences de Cherbourg.

A Cherbourg, les surveillants comptent poursuivre les mouvements de blocage, contrairement à Coutances, où une pause est observée ce jeudi en raison des menaces de sanctions de l'administration pénitentiaire