Un surveillant de prison condamné pour l'agression de deux détenus à Alençon

Un surveillant de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne a été condamné ce jeudi par le tribunal d'Alençon à quatre mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d'agression sur des détenus.

Jusqu'où les surveillants de prison ont-ils le droit d'utiliser la force pour maitriser des détenus ? C'est la question qui se pose à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Un surveillant du centre pénitentiaire a comparu ce mercredi 8 février devant le tribunal correctionnel d'Alençon. Il était poursuivi pour des violences commises sur deux détenus, en mars 2016 et début janvier. Le jugement a été rendu ce jeudi. en début d'aprés midi . Le surveillant est condamné a quatre mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire.

Le procureur, lors de l'audience, avait jugé ces violences "illégitimes" . Il avait requis six mois de prison avec sursis. François Coudert estime que le surveillant est allé trop loin . En mars dernier, sur la vidéo projetée à l'audience, on le voit maintenir un détenu au sol en lui appuyant sur la tête avec son genou. Puis début janvier, toujours sur une vidéo, il fait une "balayette" à un détenu qui chute. le surveillant lui tire les cheveux...

"Il s'est comporté comme le petit Georges Bush de Condé qui intervient en Irak avant même de savoir si c'est vraiment la peine" dénonce le procureur. "Que fallait-il que je fasse?" lui répond le surveillant... "que j'attende que le détenu nous agresse, mes agents et moi ?"

Ce gradé de 36 ans explique qu'il est venu à Condé-sur-Sarthe parce qu'à l'époque on présentait la prison comme un modèle de sécurité. Résultat : insultes, menaces, agression, le climat de violence est à son paroxisme. Car ici les détenus sont, non seulement, lourdement condamnés mais ils ont eu des problèmes de comportement ailleurs. Le surveillant reproche au procureur de se baser sur une vidéo de dix secondes pour une scène qui a duré 40 minutes. "Entendez nous sur la réalité de la détention" a insisté la centaine de collègues venue le soutenir . Des collègues et des syndicats pénitentaires qui trouvent cette mise en cause "révoltante !"