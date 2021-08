Un surveillant de prison poursuivi pour un trafic à la maison d'arrêt de Besançon

Un surveillant de prison est mis en examen à Besançon, après avoir organisé un trafic présumé au sein de la maison d'arrêt. Cet homme de 56 ans est soupçonné d'avoir fait entrer des produits pour un détenu en échange d'argent et cela à plusieurs occasions depuis le début de l'année 2021.

Pris en flagrant délit

Le premier signalement vient d'un autre prisonnier et remonte aux oreilles de la direction. Le directeur de la maison d'arrêt décide de mettre en place une surveillance du gardien, notamment grâce aux caméras vidéos installées dans l'établissement. Les investigations révèlent des contacts suspects et courant juillet, les images montrent le gardien arriver au travail avec des sacs à dos, à deux reprises.

C'est la direction de la maison d'arrêt qui a permis la sortie de ce dossier" Etienne Manteaux, procureur de la République

Le directeur de la maison d'arrêt envoie un signalement au procureur de la République de Besançon, qui ouvre une enquête, confiée à la Police judiciaire. Le suspect est arrêté en flagrant délit ce jeudi matin à sa prise de poste à 6h30 : son sac à dos contient du tabac à chicha, de l'alcool et des pipes à eau. Dans la foulée, son logement est perquisitionné et dans une annexe, il y a plusieurs lots prêts à être livrés.

Plus de 250 euros par sac

Placé en garde à vue, ce surveillant reconnaît les faits. Il avoue être payé entre 250 euros et 300 euros par sac, toujours par le même prisonnier et affirme avoir fait rentrer plus d'une dizaine de sacs depuis janvier. Il n'aurait jamais fourni d'arme ni de drogue, mais du tabac, de l'alcool ou encore des téléphones portables. Il explique avoir basculé dans ce trafic en début d'année, pour payer les études de ses enfants.

Il est mis en examen pour corruption passive et encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement.