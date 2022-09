Un surveillant pénitencier condamné pour avoir reçu et envoyé des photos sexuelles à deux mineures

Un Mayennais, surveillant pénitencier au Mans, a été condamné à 16 mois de prison dont 8 avec sursis probatoire pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. L'homme de 38 ans a envoyé plus de 1000 messages à deux jeunes filles de 12 et 14 ans, dont des photos et des vidéos.

Un Mayennais, gardien de prison au Mans (Sarthe), a été condamné ce jeudi 8 septembre à 16 mois de prison dont 8 avec sursis probatoire pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Le tribunal correctionnel de Laval a reconnu l'homme de 38 ans d'avoir envoyé des photos de lui nu et en train de masturber ainsi que d'avoir reçu des photos à caractères sexuelles de la part de deux jeunes filles de 12 et 14 ans.

Les faits remontent aux années 2018 et 2019. Le surveillant pénitencier qui est aussi gendarme réserviste, rencontre ces deux enfants sur des sites de rencontres pour ado, se faisant passer pour un enfant de leur âge. Il échange rapidement par messages avec les jeunes filles.

1300 messages envoyé à enfant de 12 ans

Des messages odieux, qui dit-il, sont censés éduquer sexuellement les enfants. "Est-ce que tu te caresses un peu le minou ? Est-ce que tu te rentres un doigt dans ta petite chatte ? Je ne te considère pas comme un bébé même si tu as 12 ans, tu as l’âge de connaître le sexe." Ces messages immondes, lus par la présidente du tribunal, provoquent dégoût et surprise dans la salle d'audience. La présidente compte 1320 messages envoyés à la jeune fille de 12 ans et plus de 400 échangés avec la seconde de 14 ans.

Le prévenu parle d'addiction. "Ces photos, c'était ma drogue." Il précise être suivi par une thérapeute, qu'il n'aurait jamais rencontré en vrai ces deux enfants. Mais, pour la cour, il semble avoir du mal à comprendre la gravité des faits. Pour son avocat, c'est normal car son client est lui aussi un enfant. "Il est un garçon immature. Quand il échange avec des enfants de 12 ans, lui aussi a 12 ans."

"Derrière chaque photo, il y a une victime bien réelle"

Les victimes, elles sont réellement des enfants. Des enfants traumatisés par ce qu'il s'est passé, explique l'avocate des parties civiles. "Derrière chaque photo, chaque vidéo, il y a une victime bien réelle", conclue le procureur dans ses réquisitions, qui requiert un an de prison dont 6 mois avec sursis.

La cour a été plus loin que ce que demandait le parquet. Il a condamné le Mayennais à 16 mois de prison dont 8 avec sursis probatoire, obligation de se soigner, de travailler et interdiction d'entrer en contact avec les victimes, ni d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs pendant 5 ans. Le tribunal l'a également condamné à verser 1500 euros de dommage à une des jeunes filles partie civile. Il n'ira pas en prison.