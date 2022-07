Un surveillant pénitentiaire du Pontet au défilé militaire du 14 juillet à Marseille

Le défilé militaire du 14 juillet sur la Canebière à Marseille s'annonce grandiose. Les avions de la patrouille de France, une centaine d'engins et près de 900 militaires à pied rythmeront la cérémonie officielle, de retour en centre ville. Pour la première fois dans la cité phocéenne, les agents de l'administration pénitentiaire prendront part au défilé. Une vingtaine d'agents venus de toute la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Frédéric 50 ans, fier de défiler à Marseille

Frédéric est surveillant pénitentiaire au centre du Pontet. A 50 ans, cet ancien militaire de carrière n'en est pas à son premier défilé mais ce sera son premier sous l'uniforme de sa nouvelle administration rejointe il y a 6 ans. "Nous sommes la 3ème force de sécurité de France et je suis fier de pouvoir représenter mes collègues qui seront au travail à ce moment là" explique Frédéric pour qui la marche au pas et en musique n'a plus aucun secret. Pour lui, défiler à Marseille ce jeudi 14 juillet sera l'occasion de mettre la lumière sur "un métier mal connu du grand public et qui ouvre aujourd'hui de nombreuses perspectives." Un 14 juillet sur le Vieux Port qui s'annonce inoubliable pour Frédéric comme pour tous ses collègues.

Frédéric surveillant pénitentiaire au Pontet : "c'est un métier très mal connu" du grand public