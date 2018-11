Un surveillant poursuivi pour trafic de drogue à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone, France

Ce sont des surveillants du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone qui ont été intrigués samedi par le drôle de manège d'un de leurs collègues et du coup, ils l'ont suivi de près. D’abord, il a tenté d'éviter le contrôle à l'entrée. Ensuite, il s'est rendu dans un endroit de la prison où il n'aurait pas dû être, avec une clef qu'il n'aurait pas dû avoir sur lui. Enfin, il est entré dans la cellule d'un détenu avec un sac à dos et en est sorti moins d'une minute plus tard.

La drogue passée d'une cellule à une autre avec un yo-yo

Pour aller chercher une bouteille d'eau selon lui, mais ni une ni deux la cellule est fouillée. Pas grand chose, si ce n'est un peu d'argent liquide, deux cartes SIM et quelques cachets dont la nature n'est pas encore déterminée. En revanche dans celle du dessus, passée au crible elle aussi, on trouve 650 grammes de résine de cannabis. L'occupant de cette cellule explique qu'ils sont arrivés là par la fenêtre avec ce qu'on appelle un yo-yo. Il confirmera également qu'il vient de les récupérer et qu'il est chargé de les garder à la demande de son voisin du dessous. Dans le jargon, c'est une nourrice.

Les surveillants font un métier difficile qui les expose à ce genre de risque mais on exige d'eux une intégrité absolue, ce qui est parfaitement normal"- Christophe Barret, procureur

Dans la foulée, perquisition chez le surveillant. En plus des 900 euros en liquide saisis, les chiens dressés pour chercher des stupéfiants "marquent" devant son sac à dos. Il explique que dans le cadre professionnel, il a été en possession de cannabis qu'il avait confisqué et dont il s'est débarrassé en le jetant. Les enquêteurs lui font remarqué que son train de vie ne correspond pas à ses revenus. Cette fois, il explique qu'il est très économe et qu'il travaille au noir pour gagner plus.

On n'est pas dans la consommation personnelle mais dans le trafic

C'est un homme de 30 ans qui fait ce métier depuis neuf ans et qui a été muté à Villeneuve-lès-Maguelone il y a 18 mois. Il conteste tout ce qu'on lui reproche. Idem pour le détenu soupçonné d'être son complice. Ce dernier, 32 ans, a 12 mentions à son casier judiciaire, notamment pour trafic de stupéfiants. Il occupait un emploi d'auxiliaire et donc pouvait se déplacer facilement dans la prison fait remarquer le procureur de la République de Montpellier.

Plus d'1,5 kg en saisis en 4 jours

Selon Christophe Barret, il n'y a aucun doute, "650 grammes, ce n'est pas pour la consommation personnelle d'un détenu. On est dans ce que nous appelons un trafic, c'est à dire un commerce."

Quatre jours avant, un kilo de résine de cannabis avait déjà été découvert dans le même établissement mais pour le moment il est impossible de faire un lien entre les deux affaires selon le procureur qui a demandé mercredi soir le placement en détention provisoire du surveillant.