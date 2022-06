Un surveillant violemment agressé à la prison de Valence

C'est vers 7h ce jeudi matin qu'un surveillant de la prison de Valence a été violemment agressé par un détenu alors qu'il effectuait son appel et la vérification de la présence des détenus en cellule. Lors de ce contrôle, les deux détenus ne répondent pas et l'agent constate qu'un téléphone est en charge, posé à côté des deux hommes. Il rentre alors dans la cellule pour vérifier si tout va bien. Un des détenus tente de s'emparer du téléphone, s'en suit une bousculade avec le premier détenu avant que le deuxième ne saute sur le surveillant pour le frapper d'un violent coup de coude dans la mâchoire. L'agent est transporté à l'hôpital de Valence avec la bouche en sang et en état de choc.

Pour l'Ufap Unsa Justice, cette agression est lié au phénomène quasi quotidien de projections de colis dans l'enceinte de la prison mais aussi à la surpopulation pénale qui pour la première fois dans cet établissement atteint les 130%.