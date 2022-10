Un survivaliste armé arrêté en plein centre-ville de Périgueux

Un survivaliste a été arrêté armé en plein centre-ville de Périgueux le 30 septembre dernier, il doit être jugé en comparution immédiate ce mercredi 5 octobre au tribunal de Périgueux pour plusieurs délits et notamment pour port d'armes illégal. Les policiers ont retrouvé une dizaine d'armes lourdes dans sa voiture et dans sa grange.

Cet homme de 42 ans qui habite Bergerac a été arrêté vendredi dernier vers 18 heures après avoir percuté trois voitures avant de se garer dans le centre-ville Il avait bu et était très énervé. Sur lui, les policiers ont découvert un couteau et des cartouches. Dans sa voiture, ils ont retrouvé d'autres cartouches et des armes à feu comme des carabines ou des fusils.

Plusieurs kilos de munitions découverts dans une grange

Les policiers se sont ensuite rendu dans sa grange où il loge temporairement en ce moment. Elle est située à Grun-Bordas à une vingtaine de kilomètres de Périgueux en direction de Bergerac. Dans cette grange, ils ont découvert d'autres armes lourdes et plusieurs kilos de munitions ainsi que plusieurs couteaux.

Cet homme de 42 ans se revendique comme survivaliste, il croit en la fin du monde prochaine et collectionne les armes à feu pour se préparer à une guerre.

Une garde à vue prolongée exceptionnellement

Il a été placé en garde à vue vendredi dernier, et celle-ci a été prolongée de 48 heures par régime dérogatoire à cause du stock d'armes et de munitions retrouvé dans sa voiture et dans sa grange. Face aux enquêteurs, il n'a pas pu expliquer pourquoi il était ivre et armé en plein centre ville de Périgueux. Ce quarantenaire qui s'est installé récemment en Dordogne travaille à Bergerac. Il est suivi au niveau psychiatrique et souffre d'une addiction à l'alcool. Il doit être jugé ce mercredi au tribunal correctionnel de Périgueux. D'ici là, il est placé en détention provisoire.