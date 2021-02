La gendarmerie du Gard a interpellé un "survivaliste" dans le secteur de Saint-Ambroix. Chez lui, ils ont retrouvé des armes et des produits pouvant permettre la fabrication d'explosifs.

Un "survivaliste" arrêté dans le Gard avec des fusils et des munitions

La brigade de recherches d'Alès, appuyée par des équipes cynophiles de Nîmes et des démineurs de Montpellier, a procédé, en ce début de semaine, à la perquisition du domicile. Les différents produits, des fusils ainsi que plus de 2000 munitions ont é

La brigade de recherches d'Alès (Gard) et le peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) d'Alès ont interpellé tôt dans la matinée ce mardi 2 février un "survivaliste" (NDLR : Le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle), dans le secteur de Saint-Ambroix. Des renseignements ont permis d'établir qu'il détenait une "quantité importante de produits pouvant être destinés à la création d'explosifs". La brigade de recherches d'Alès, appuyée par des équipes cynophiles de Nîmes et des démineurs de Montpellier, a procédé, à la perquisition de son domicile.

Les différents produits, des fusils ainsi que plus de 2000 munitions ont été saisis.

L'homme explique avoir commandé des produits sur Internet pour fabriquer sa propre poudre noire sans savoir que cela était interdit.