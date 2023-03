"Un sushi au saumon conservé à 17 degrés", un restaurant fermé en urgence par la préfecture d'Indre-et-Loire

La préfecture d'Indre-et-Loire a également pointé du doigt des problèmes de rangement et de stockage des aliments

La préfecture d'Indre-et-Loire a ordonné ce vendredi 31 mars la fermeture du restaurant Le Royal, situé à Saint-Pierre-des-Corps, avenue Jacques-Duclos, pour non-respect des règles d'hygiène. C'est un contrôle inopiné des agents de la Direction départementale de protection des populations qui a mis au jour ces problèmes. Avec des détails peu croustillants : parmi les manquements observés, le stockage des denrées alimentaires d'origine animale avec un "meuble réfrigéré" relevé à 23,3 degrés et une température de 17,7 degrés mesurée "à cœur" sur un sushi au saumon. Or la température de conservation des aliments doit être située entre zéro et +4 degrés.

Absence de traçabilité, problème d'eaux usées...

D'autre part, les agents ont relevé des manquements liées "au rangement", "au nettoyage", "à l'absence de traçabilité des aliments", "à l'évacuation des eaux usées au niveau de la plonge" ou encore "à la mauvaise gestion des déchets pouvant entraîner la prolifération de nuisibles".

La préfecture indique que le gérant devra réaliser des travaux s'il souhaite rouvrir son établissement, sous réserve de la validation des agents de la DDPP.