Un suspect arrêté au Royaume-Uni après la mort d'une migrante, découverte sur la plage de Sangatte

L'agence britannique de lutte contre la criminalité a annoncé à l'AFP avoir interpellé un jeune homme de nationalité soudanaise dans l'enquête sur la mort d'une migrante découverte sur la plage de Sangatte, près de Calais.

Après la découverte du corps d'une migrante mardi matin à Blériot Plage, une enquête pour "recherches des causes de la mort" a été ouverte et confiée à la Police aux frontières et au commissariat de Calais. Une demande d'entraide aux autorités britannique a été faite. Cette enquête franco-britannique semble déjà porter ses fruits.

Un homme a donc été arrêté à Douvres, au sud-est de l'Angleterre, par la police britannique. Il a été placé en garde à vue pour entrée illégale sur le sol britannique et aide à l'immigration illégale. Selon l'AFP, il est soupçonné d'avoir conduit un bateau qui a atteint les côtes britanniques mardi.

Pour l'instant, on sait que la victime dont le corps a été découvert mardi matin à Blériot Plage est une femme Érythréenne, âgée de 24 ans. Des examens médicaux ont été réalisés ce mercredi. Les enquêteurs pensent que cette femme est morte en tentant de traverser la Manche à bord d'une petite embarcation.

La cause de la mort encore inconnue, la noyade écartée

Selon le parquet, joint par l'AFP, "l'autopsie permet d'exclure un décès par noyade. Les investigations se poursuivent au travers d'autres analyses", notamment des tissus du corps de la victime.

Selon son compagnon qui a été entendu par la police, la jeune femme a été piétinée avant de tomber de l'embarcation. Une thèse que ne confirme toutefois pas un premier examen du corps selon le procureur adjoint, Philippe Sabatier.