Un suspect écroué après des violences urbaines à Bagnols-sur-Cèze

Suite aux violences urbaines commises dans le quartier des Escanaux entre le 20 et 25 mai 2020, une enquête a été menée par les hommes de la sûreté urbaine du commissariat de police de Bagnols-sur-Cèze.

Les investigations ont permis d'identifier et d'interpeller, ce mardi 16 juin, un individu âgé de 36 ans mis en cause dans l'incendie de sept containers à poubelles. Les faits ont été commis le 25 mai dernier entre 19h30 et 22h30 dans le périmètre de ce quartier. À l'issue de sa garde à vue, l'individu a été présenté au parquet de Nîmes puis écroué dans l'attente de son jugement.