Course poursuite à Saint-Jean-de-Luz : un suspect en garde à vue

Un homme est en grade à vue au commissariat de Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre de l'enquête sur la course poursuite qui s'est déroulée samedi soir entre Saint-Jean-de-Luz et Ascain. Le chauffard avait refusé un contrôle et percuté une voiture de police.