Un suspect en garde à vue un an après l'agression d'un couple gay en Montalieu-Vercieu

Plus d'un an après l'agression de Boris, un suspect vient d'être interpellé à Montalieu-Vercieu en Isère. Quelques jours plus tôt, France Bleu vous racontait la descente aux enfers de Morgan et Boris, un couple gay victime de harcèlement homophobe depuis plusieurs mois. D'après les deux hommes, ils sont devenus, depuis des mois, la cible principale d'un petit groupe de collégiens dans le village. Malgré les deux plaintes en gendarmerie, dont une pour une agression en octobre 2018, aucune interpellation n'est effectuée, jusqu’à ce jeudi.

Un dossier prioritaire pour le gendarmerie

Joint par téléphone ce mercredi, le capitaine de gendarmerie disait prendre au sérieux cette affaire "un peu oubliée". En effet, un an après l'agression, il n'y a eu aucune interpellation. Moins de 24 heures après notre article, la gendarmerie a tenu sa promesse, puisqu'un homme de 18 ans est interpellé.

Au moment de l'agression, l'agresseur présumé n'avait que 17 ans. Placé en garde a vue, il répond depuis hier, jeudi, aux questions des miliaires de la gendarmerie de Montalieu-Versieu. sa garde a vue se termine samedi matin.

Boris est convoqué à la gendarmerie à 14 heures. _"_Grâce a l'emballement médiatique, les choses bougent. Merci beaucoup, mais c'est triste d'en arriver là", raconte l'homme de 48 ans.

