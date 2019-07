Un suspect en garde à vue après la mort d'un homme poignardé à Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence, France

Un homme de 48 ans est en garde à vue, soupçonné d'avoir donné des coups de couteau mortels à un quadragénaire à Bourg-lès-Valence ce mardi soir. Il s'est livré ce mercredi matin 8h à la police. Il reconnaît être l'auteur des coups de couteau.

L'enquête s'oriente vers un conflit d'ordre privé, mais la cause du différend n'est pas encore connue. La victime et l'homme en garde à vue sont Arméniens, ils habitent tous deux Bourg-lès-Valence et, visiblement, se connaissaient.

Un second suspect toujours recherché

Vers 19h mardi soir, la victime, un homme de 41 ans, sort son chien au pied de son immeuble rue de Sully (entre les quartiers du Polygone et de la Chamberlière à Valence). Il est abordé par deux hommes qui arrivent en voiture : le suspect en garde à vue et un autre individu, toujours recherché ce mercredi après-midi. La bagarre éclate immédiatement : un des agresseurs sort un couteau et porte plusieurs coups à la victime.

A l'arrivée des secours, la victime ne peut être ranimée. Un des coups de couteau a touché le cœur. Sa femme et ses deux enfants, en état de choc, ont été conduits à l'hôpital.

Une autopsie doit être réalisée jeudi matin sur le corps du quadragénaire. A ce stade, l'enquête est ouverte pour "homicide volontaire" mais le motif est susceptible d'évoluer.