Suspect interpellé pour le feu de Gonfaron : "Les gendarmes ont relevé un vrai défi" selon le procureur

Au lendemain de l'annonce de l'interpellation et de la mise en examen d'un homme soupçonné d'être à l'origine, en août 2021, du feu de Gonfaron qui avait détruit 7.000 hectares dans la plaine des Maures, entraîné la mort de deux personnes et fait plus de 300 victimes (dommages corporels ou matériels), Patrice Camberou, procureur de la République de Draguignan, précise à France Bleu Provence le profil du suspect : un homme de 42 ans, originaire de Draguignan, "marginal et toxicomane". Le magistrat salue également "le travail minutieux" des enquêteurs de la gendarmerie.

Le Varois, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "départ de feu par imprudence ayant causé la mort", était présent sur l'aire d'autoroute de Sigues sur l'A57 le lundi 16 août 2021 peu avant 17h, donc à l'heure et à l'endroit précis où cet incendie s'est déclaré. Il a reconnu y avoir fumé une cigarette.

Cet homme, un marginal, qui "se présente comme un toxicomane raconte qu'il passe beaucoup de temps sur la route à errer. Il reconnaît avoir fait une pause-cigarette ce jour-là sur cette aire d'autoroute mais dit ne pas avoir vu le départ de l'incendie. À ce stade de l'instruction, il est mis en examen pour des faits non-intentionnels car rien ne démontre qu'il aurait volontairement mis le feu" détaille le procureur. Le suspect, déjà connu de la justice pour d'autres types de faits, encourt sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

L'enquête méthodique des gendarmes

Son interpellation, mi-novembre, a été possible après une enquête minutieuse des gendarmes du Var : le travail de constatation pour commencer de la cellule de recherche des causes et circonstances de l'incendie (composée de gendarmes, de pompiers et d'agents de l'ONF) qui ont pu, dès le mois d'août 2021 déterminer le lieu précis du départ de feu, ensuite le travail des enquêteurs des brigades de recherches des compagnies de Draguignan et Gassin qui ont créé un groupe de travail spécifique pour cette enquête, la "cellule Héphaïstos" (Dieu grec du feu, de la forge et de la métallurgie, NDLR).

Vidéosurveillance, témoin et recoupement téléphonique

"Au départ, on n'imaginait pas pouvoir retrouver une personne qui, en plein mois d'août, se serait arrêtée de façon certaine sur une aire d'autoroute du Var. Mais les gendarmes ont relevé un vrai défi !" reconnait le magistrat. "Cette aire d'autoroute n'est pas équipée de caméras de vidéosurveillance mais il y en a tout le long de l'autoroute A57. Ils ont épluché plusieurs milliers d'informations pour resserrer l'étau. Un type de véhicule a été vu par un témoin sur l'aire de Sigues puis en recoupant avec les données téléphoniques, ils ont pu remonter jusqu'au suspect qui reconnaît avoir été présent à ce moment-là et avoir fumé. C'est un travail formidable" conclut Patrice Camberou qui rappelle que le parquet de Draguignan est très investi dans les dossiers permettant de lutter contre les incendies.