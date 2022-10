Un suspect mis en examen après la mort d'un motard, fauché à Quéven

Il a passé la nuit en garde à vue. Un homme de 45 ans déjà connu des services de police a été interpelé après la mort d'un motard jeudi soir à Quéven, au nord de Lorient, dans le Morbihan.

ⓘ Publicité

Ce soir là des effectifs de Police de Lorient constatent qu’un véhicule circule à vive allure, tandis que son conducteur refuse d’obtempérer et commet diverses infractions au Code de la route. Environ une heure plus tard, les enquêteurs sont avisés que le même véhicule vient apparemment d’être impliqué dans une collision mortelle de la circulation, à hauteur de la commune de Quéven.

La victime, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, se trouvait sur une moto, à l’arrêt, à hauteur d’un feu tricolore. Il a été percutée à grande vitesse par la voiture, dont le conducteur à pris la fuite à pied. Lors de l’arrivée des secours, ceux-ci ne pouvaient que constater le décès de la victime.

Déjà connu des services de police

Le véhicule et son immatriculation, notamment, ont permis d’identifier le conducteur comme étant un homme de 45 ans, demeurant dans le pays de Lorient, déjà condamné pour des infractions liées aux stupéfiants et à la circulation routière.

Sous la direction du Parquet de Lorient, divers moyens d’investigations étaient sans délai mis en œuvre par les gendarmes de Pont-Scorff, avec l’appui de la Brigade de recherches de gendarmerie de Lorient et en lien avec le commissariat central de police de Lorient. Le suspect était, ainsi et rapidement, retrouvé et interpellé, ce vendredi 7 octobre au matin, pour être placé en garde à vue.