Un suspect mis en examen après le meurtre d'un homme à Pau dans le quartier Saragosse

Le parquet de Pau annonce ce mardi matin qu'un homme russe de 44 ans est mis en examen pour meurtre. Il est mis en cause dans la mort d'un homme retrouvé décédé le dimanche 9 juillet, à Pau , quartier Saragosse. Le principal suspect avait été interpellé dimanche matin et placé en garde à vue. Un couteau portant des traces de sang avait été découvert à 300 mètres du corps de la victime, un homme originaire de Russie âgé de 42 ans.

Six traces de coups de couteau

Dans le communiqué transmis par le procureur de la République, Rodolphe Jarry, il est écrit : "L’examen de corps, réalisé sur place par le médecin légiste, mettait en évidence six plaies, notamment au thorax et dans le dos, susceptibles d’avoir été occasionnées par arme blanche."

En garde à vue, le suspect a expliqué aux enquêteurs qu'il "soupçonnait" une relation amoureuse entre son épouse et l'homme auquel il s'en est pris. Ils auraient convenu tous les deux de se retrouver dans la rue dans la nuit du samedi au dimanche pour s'expliquer mais une bagarre a éclaté. Le mis en cause avait pris un couteau "pour se défendre en cas de besoin". D'après le parquet de Pau, le meurtrier présumé a raconté que l'autre lui avait donné des coups de bâton et que lui avait répliqué en portant des coups de couteau.