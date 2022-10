Un suspect mis en examen après les coups de feu tirés samedi quartier Saint-Bruno à Grenoble

La scène avait provoqué la panique et l'émoi, quartier Saint-Bruno à Grenoble, samedi 1er octobre en fin de matinée : des hommes armés avaient tiré en l'air devant un bar. Le quatuor avait ensuite pris la fuite à bord d'une voiture volée, poursuivis par les policiers de la brigade spécialisée de terrain. Les malfaiteurs avaient ensuite abandonné leur véhicule dans le secteur de l'Arlequin (quartier Villeneuve) avant de continuer leur fuite à pied. L'un d'entre eux s'était alors retourné avant de pointer son arme en direction des fonctionnaires, qui ont fait feu, le blessant à l'épaule.

Le suspect a souhaité garder le silence

Placé en garde à vue, cet homme âgé a priori de 34 ans et connu de la justice pour des vols, recels, et détention de stupéfiants, a été présenté ce mardi à une juge d'instruction grenobloise. Dans un communiqué le Procureur adjoint de la République a indiqué que cet homme a été mis en examen "pour tentative de meurtres en bande organisée et tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique". Il a été placé en détention provisoire médicalisée en raison de sa blessure. Ce suspect a souhaité garder le silence.

L'enquête se poursuit pour tenter d'identifier ses complices. Trois hommes avaient pris la fuite.