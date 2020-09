Un suspect mis en examen et incarcéré après une overdose mortelle en novembre 2019 à Besançon

Un suspect a été interpellé, mis en examen, et placé en détention provisoire après une overdose mortelle en novembre 2019 à Besançon.

Un suspect a été interpellé lundi 7 septembre 2020, mis en examen et placé en détention provisoire jeudi 10, après trois overdoses, dont une mortelle, à Besançon, en novembre 2019. A l'époque, les analyses avaient permis d'établir que l'héroïne, prise par les toxicomanes, était beaucoup plus pure que celle vendue en général par les dealers. Le témoignage de l'une des héroïnomanes, qui a survécu, a permis de découvrir que le dealer venait livrer ses clients chez eux, à leur domicile.

Mis en examen pour homicide involontaire

Cet homme a été mis en examen pour trafic de stupéfiants mais aussi, ce qui est plus rare, pour homicide involontaire, dans le cas de cette overdose qui a coûté la vie à une femme de 48 ans, le 6 novembre 2019, rue du Tunnel à Besançon. Ce soir là, deux amies, à cours de produits, s'étaient fait livrer à domicile. L'une d'elle, âgée de 48 ans, est morte d'une overdose. L'autre, également victime d'overdose, a eu le temps d'alerter les secours et a survécu.

Une héroïne pure à 24 %

Les résidus d'héroïne trouvés dans l'appartement ont montré que le produit était pur à 24%. Ce qui est 4 à 5 fois plus élevé que la drogue vendue dans la rue. Et donc plus dangereux. Le contact pris par téléphone a permis à la police, "après beaucoup de temps d'écoute" d'identifier puis d'interpeller un jeune homme de 23 ans, précise la commissaire Juliette Dupoux, chef de la sûreté départementale de Besançon.

Juliette Dupoux, chef de la sûreté départementale de Besançon, et Etienne Manteaux, procureur de la République de Besançon, ont indiqué avoir donné un coup d'arrêt à la livraison de drogue à domicile. © Radio France - Anne Fauvarque

Le suspect livrait "depuis au moins un an, plusieurs centaines de clients réguliers à domicile" selon le procureur de Besançon. Il effectuait "entre 20 et 30 livraisons par jour" a encore précisé Etienne Manteaux.

6.000 euros en numéraire

Lors de la perquisition du domicile et de la voiture du dealer, la police a retrouvé 650 g d'héroïne, 182 g de cocaïne, quelques grammes d'ecstasy et 6.000 euros en liquide. L'homme qui lui servait de chauffeur a également été arrêté. Il est mis en examen uniquement pour trafic de stupéfiants et a été placé sous contrôle judiciaire.

Les enquêteurs tentent maintenant de retrouver les clients réguliers de ce Bisontin, qui seraient donc plusieurs centaines. Le parquet souhaite leur proposer une alternative aux poursuites, à savoir une injonction thérapeutique.