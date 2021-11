Un suspect mis en examen et incarcéré pour le double meurtre à Carcassonne dans la nuit d'Halloween

Une personne est mise en examen et placée en détention provisoire ce samedi pour meurtre et tentative de meurtre. Une semaine après la mort de deux jeunes de 18 et 21 ans tués par balles dimanche dernier dans un quartier de Carcassonne. Une marche blanche est prévue ce dimanche.