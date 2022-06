Un suspect mis en examen et placé en détention après les incendies de Saint-Christophe-sur-Guiers

Un homme de 37 ans a été mis en examen ce mardi soir à Grenoble et placé en détention après la série d'incendies et de tentatives d'incendies survenus dans la nuit du 5 au 6 juin dernier à Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère). Il s'agit d'un habitant, sans emploi, de la commune voisine des Echelles (Savoie), où il vit chez ses parents. Il a été présenté ce mardi à une juge d’instruction saisie, précise le parquet de Grenoble, "des faits de destructions par incendie et destruction par incendie ayant entrainé une incapacité n’excédant pas 8 jours". Toujours selon le parquet de Grenoble le mis en cause nie les faits.

