Un suspect reconnait avoir cambriolé plusieurs commerces à Montpellier

Un homme de 45 ans arrêté ce dimanche, après une tentative de cambriolage dans un bar à Montpellier, a reconnu avoir dévalisé quatre autres commerces dans le quartier Gambetta.

A Montpellier, les policiers avaient noté une recrudescence des cambriolages dans le secteur Gambetta : quatre en moins d'une semaine. Du 13 au 19 septembre, deux restaurants, une boulangerie, une boucherie dévalisés et à chaque fois, le rideau métallique a été forcé.

Ce dimanche, au petit matin , une patrouille de la Bac est prévenue qu'une tentative de cambriolage vient de se produire dans un bar de la rue du faubourg Figuerolles. C'est un employé qui se trouvait dans l'établissement qui a fait fuir le voleur.

Les rideaux métalliques forcés avec un cric

Juste à côté du bar, les policiers trouvent un cric et une pince. Et un peu plus loin, dans la même rue, ils interpellent un homme de 45 ans qui correspond au signalement qui leur été donné.

En garde à vue, le suspect reconnait la tentative de cambriolage et les quatre cambriolages commis quelques jours auparavant. Il sera déferré au parquet ce mardi matin.