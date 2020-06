Un suspect s'évade de la cité judiciaire de Nancy avant d'être retrouvé quelques heures plus tard

Une brève évasion à la cité judiciaire de Nancy, mercredi 17 juin. Un homme qui devait être jugé en comparution immédiate pour corruption de mineurs a réussi à s'échapper du tribunal, avant d'être interpellé ce même jour vers 16 heures par la police.

Soupçonné de corruption de mineurs

D'après le procureur de la République, ce suspect, déjà dans les fichiers de la justice, connaît bien les locaux du tribunal. Il les a fréquentés dans le cadre d'autres procédures. Dans ce cas précis, le mis en cause est soupçonné d'avoir photographié les culottes de deux fillettes de six et neuf ans, à la sortie d'une école, entre le 28 mai et le 2 juin. L'homme interpellé reconnaît partiellement les faits et évoque "des pulsions incontrôlables". Selon le parquet, il a déjà été condamné "pour des faits de même nature commis sur des étudiantes".

Evasion par la fenêtre

Juste avant d'être jugé, ce mercredi matin, le prévenu est placé dans une cellule d'attente au tribunal. Il demande à se rendre aux WC. Il est alors "désenclavé", indique François Pérain, le procureur. En sortant des toilettes, il voit une fenêtre restée ouverte : elle donne sur la salle de repos des escortes. C'est en passant par cette fenêtre que le suspect parvient à prendre la fuite. Il escalade ensuite un grillage et se cache à proximité du domicile d'une de ses amies. C'est là que la police l'interpelle, une nouvelle fois.