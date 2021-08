Un suspect toujours en fuite après des coups de feu dans Clermont-Ferrand

Un suspect est toujours en fuite ce dimanche soir après des coups de feu dans le centre-ville de Clermont-Ferrand en début d'après-midi. La victime, un jeune homme, présente des impacts de plomb sur le torse et a aussi été blessé à l'arme blanche, ses jours ne sont pas en danger.

Les faits se seraient déroulés vers 14h30 rue Ramond, dans le quartier des Salins, à tout juste quelques centaines de mètres de la place de Jaude. La victime, un jeune homme encore sur place à l'arrivée des policiers, présente des impacts de plomb sur le torse ainsi qu'une blessure à la jambe, visiblement faite par une arme blanche. Pris en charge par les secours, il a été transporté au CHU de Clermont.

Un suspect interpellé, l'autre en cavale

En voyant arriver les forces de l'ordre sur place, deux autres jeunes hommes prennent la fuite. L'un d'entre eux est vite interpellé mais le second échappe aux policiers en passant par le parking d'un hôtel, il est toujours activement recherché. L'arme à feu n'a elle non plus pas été retrouvée.

Le suspect interpellé, né en 2001, était encore en garde à vue ce dimanche soir. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Clermont-Ferrand.