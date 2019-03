Un suspect en garde à vue après l'incendie criminel de Courchevel

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Plus de deux mois après les faits, va-t'on vers l'épilogue d'une enquête difficile ?

Détenu dans une autre affaire, interpellé à la frontière franco-espagnole il y a une quinzaine de jours, un délinquant basé dans la région de Montpellier fait figure de suspect. Il avait été signalé dès le lendemain du sinistre, par plusieurs saisonniers.

Les gendarmes de la section de recherche de Chambéry interrogent depuis ce mardi matin un jeune héraultais, défavorablement connu de la justice.

Son rôle et le mobile sont au coeur de la garde à vue, la première garde à vue depuis les faits alors qu'il y a eu de très nombreuses auditions de témoins.

Jalousie ou affaire de drogue ?

Le parquet de Chambéry, tout comme le pôle de l'instruction, ne livrent aucune information, pour l'instant. Idem du côté du parquet d'Albertville qui a ouvert l'information judiciaire "pour incendie criminel".

► Selon plusieurs souces, le jeune dealer serait venu reconquérir son ex concubine, saisonnière à Courchevel, logée dans le bâtiment détruit. La jeune femme l'aurait éconduit. La piste de la jalousie a été sérieusement examinée.

► D'autres témoins ont fait état le soir du drame d'une violente bagarre avec deux autres saisonniers qui seraient liés à son petit trafic de cocaïne sur Courchevel. L'un des deux saisonniers aurait désarmé l'Héraultais et se serait réfugié au second étage dans le logement de saisonniers. Pour l'obliger à sortir, le délinquant aurait mis le feu avant de s'enfuir. Le saisonnier visé serait parvenu à sortir , indemne, et se serait débarrassé du pistolet automatique du dealer dans la neige. Arme retrouvée et analysée par la police scientifique.