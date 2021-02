Un syndicat dénonce les risques de la surpopulation avec la pandémie à la maison d'arrêt de Valenciennes

Dans un communiqué publié ce lundi, l'Observatoire international des prisons s'inquiète de l'absence de "mesures urgentes et drastiques" face à la crise sanitaire "pour rompre définitivement avec la surpopulation carcérale, offrir des conditions de détention dignes et permettre le respect des gestes barrières" alors que 381 cas ont été recensés au 26 janvier en France détenus et agents confondus.

C'est aussi le message de l'UFAP Unsa Police de la maison d'arrêt de Valenciennes pourtant habitué à la surpopulation, 2° établissement de la région après Béthune.

Mais avec la Covid les surveillants s'inquiètent

On est là pour faire nos missions, on les fait avec les moyens qu'on nous donne, mais on est pas là pour prendre des risques inutiles

Stéphane Lecerf, secrétaire Ufap-Unsa Police Copier

Stéphane Lecerf aimerait donc que l'administration pénitentiaire maîtrise mieux "les flux" entre les différents établissements de la région et que les autorités judiciaires autorisent notamment des libérations anticipées comme lors du premier confinement, ce qui avait permis aux détenus et agents de "souffler".

Une demande faite aussi par la controleure générale des lieux de privation de liberté Dominique Simmonot cet automne.

Pour prévenir les contaminations, le garde des Sceaux Eric Dupond Moretti avait aussi invité les parquets à « maintenir autant que possible (…) une densité carcérale compatible avec les mesures sanitaires », en privilégiant les alternatives à l’incarcération pour les courtes peines.