Un système d’escroquerie aux chèques sans provision devant le tribunal de Dijon

Il avait fait une centaine de victimes en Côte-d'Or pour un préjudice global de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un couple de Marocains était jugé ce lundi 16 octobre devant le tribunal correctionnel de Dijon, dans une affaire d'escroquerie.

L’instruction de l’affaire aura été longue puisque les faits se sont échelonnés entre décembre 2010 et mai 2012. D'où ce procès tardif, de « l’archéologie judiciaire », selon le procureur François Prelot. Seul l'époux comparaît devant le tribunal, pour complicité d'escroquerie et recel. Sa femme elle, n'a pas respecté son contrôle judiciaire après 10 mois de détention préventive, et est partie aux Emirats Arabes Unis où elle est hôtesse d'accueil dans un aéroport. Son défenseur, Maître Samuel Estève, tout en regrettant de pas être parvenu à la convaincre de revenir pour son procès, essaie de voir le bon côté de ce départ : « elle a trouvé un emploi, sa nouvelle situation est de bon augure au plan du risque de récidive. C’est une personne qui a fauté effectivement, mais à une période circonscrite de sa vie. »

Faux documents pour de vrais comptes en banques

Le système bien rôdé était mené de main de maître par l'épouse, qui à l'aide de faux documents, quittances de loyer ou feuilles de paie, ouvrait des comptes en banque dans plusieurs établissements, signait ensuite des chèques en bois à la chaîne, et se faisait accorder des crédits jamais remboursés. De belles voitures amenées au Maroc, du matériel électronique, des billets de train, des vêtements, des bijoux, de simples courses, le tout payé avec des chèques sans provision : le couple censé vivre avec de faibles revenus menait un beau train de vie, grâce à ces dépenses frauduleuses évaluées à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Le mari pouvait-il ignorer les agissements de sa femme ?

Penaud à la barre , le mari tente d'écarter tout soupçon de participation à l'arnaque. Il explique que sa femme lui avait dit que tout ces achats étaient payés par de riches amis. Son avocate Maître Lylia Nourani, le dépeint comme un homme sous la coupe d'une femme de caractère qu'on ne contredit pas. Mais il conduisait les voitures achetées par son épouse, poussait les chariots pleins de marchandises payées avec des chèques en bois au dos desquels figurait son numéro de permis de conduire. Et puis le couple, rappelle la présidente Karine Renaud, avait déjà été condamné à Angoulême pour des faits similaires. Difficile alors de se prévaloir de la permanence d’une certaine naïveté. "Il y a un flou volontaire sur la responsabilité de l'un ou de l'autre !" dénonce Maître Rossignol, avocate d'un concessionnaire automobile délesté d'une BMW, qui réclame une condamnation solidaire des deux époux.

Le ministère public pour qui les faits sont caractérisés, a requis une peine de deux ans de prison assortie d'un mandat d'arrêt pour la femme, et deux ans assortis en totalité ou partiellement de sursis pour son époux, ainsi que l'obligation de dédommager les victimes. Le jugement a été mis en délibéré au lundi 23 octobre.