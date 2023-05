Un tabac cambriolé à Déols, deux hommes convoqués prochainement en justice

Ils ont dérobé 160 euros dans la caisse, et 15 paquets de cigarettes. Deux jeunes hommes de 21 et 22 ans seront convoqués prochainement pour un cambriolage commis ce samedi 6 mai, aux alentours de 23 heures, au tabac Le Carré d'As à Déols.

Interpellés le soir même par la police

Les deux suspects ont été interpellés le soir même du cambriolage. Les policiers sont d'abord alertés par la société de télésurveillance du commerce, qui signale une intrusion. La porte arrière du tabac a été forcée au pied de biche, et la caisse dévalisée. À proximité, les forces de l'ordre repèrent deux jeunes homme. Le premier fume une cigarette flambant neuve, le second, un peu plus loin, dispose de plusieurs paquets eux aussi visiblement tous neufs. Au vu du commerce cambriolé, cela met la puce à l'oreille aux policiers.

Après vérification avec la vidéosurveillance de l'établissement visé, les deux jeunes sont identifiés comme étant les cambrioleurs. Dans leur voiture a proximité, la caisse dérobée est retrouvée. Les deux jeunes sont alors placés en garde à vue. Ils en sont ressortis ce dimanche, avec une convocation prochainement devant la justice.