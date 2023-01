Un tag de menace de mort découvert à la fédération du PCF de Haute-Garonne

Un tag avec une menace de mort et des propos sur le révisionnisme a été découvert à l'entrée de la fédération du Parti Communiste France de Haute-Garonne, situé à Toulouse. Dans un communiqué ce dimanche, la fédération indique que les faits se sont déroulés à dans la nuit de jeudi à vendredi.

Plainte déposée

"Les communistes sont indignés et ne laisseront pas passer cette grave agression et cette menace de mort collective visant un parti politique avec des milliers d'élus et des dizaines de milliers de militantes et militants", indique le communiqué.

Les responsables ont déposé plainte pour effraction, dégradation et menace de mort. Un signalement a également été fait à la mairie de Toulouse, à la CARSAT et à Tisséo pour que les images des caméras qui bordent les rues adjacentes à la fédération soient conservées.

Appel au rassemblement ce lundi

La fédération appelle à un "rassemblement de solidarité" ce lundi 2 janvier à 18 heures devant le siège du PCF au 1 allée Marc Saint-Saëns à Basso Cambo.