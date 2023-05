Un tag de menaces de mort découvert sur le campus de l'université de Grenoble

Un tag et des remous. Des menaces de morts ont été écrites sur la façade de la bibliothèque universitaire droit-lettres de l'Université Grenoble-Alpes, sur le campus à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Le tag a été découvert vendredi matin. Il vise deux membres de l'UNI - syndicat classé à droite - dont son responsable à Grenoble. Ces deux personnes annoncent avoir porté plainte contre X ce vendredi.

Au cœur des tensions : le "10 améliorable"

L'Université Grenoble-Alpes "condamne avec la plus grande fermeté les menaces de mort proférées à l’encontre de ces deux étudiants et leur exprime son soutien", annonce la faculté via un communiqué publié aujourd'hui. "L’UGA affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines" et ajoute avoir engagé des poursuites judiciaires.

Le nœud du problème : "le 10 améliorable". Cette mesure permettrait à tous les étudiants d'avoir la note-plancher de 10/20, même sans passer le partiel et donc d'accéder à l'année suivante à la fac. Une mesure à laquelle l'UNI se dit "opposée".