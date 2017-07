Un tapis bleu vers la mer pour la rendre plus accessible aux personnes handicapées de Fos-sur-Mer

Un pas de plus vers le bien-être à la plage des personnes en situation de handicap à Fos. Après les Tiralos, la ville met à disposition un grand tapis bleu ciel pour aller plus facilement se baigner.

"Tourisme et Handicap". C'est le label que possède la ville de Fos-sur-Mer depuis sept ans. Et elle le vaut bien puisque cet été, la commune déploie un grand tapis bleu ciel sur lequel les fauteuils roulants, les Tiralos (des fauteuils flotteurs) et l'unique Hippocampe de la base peuvent rouler jusqu'à la mer. Une bouffée d'air frais pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées.

Un pont vers la mer

Ce tapis souple représente une véritable "allée" de vingt-cinq mètres de long jusqu'au bord de l'eau. Tout le monde peut marcher dessus, notamment les moins jeunes qui ont besoin d'un appui souple.

Le tapis bleu qui sera sur la plage de Fos jusqu'au 1e septembre. © Radio France - Victoria Koussa

Rendre visible le handicap

Avec cette nouvelle initiative pour améliorer la vie et les vacances des personnes handicapées, la mairie de Fos-sur-Mer veut rendre le handicap banal aux yeux des autres baigneurs. C'est sur ce point que met l'accent Nathalie D'Amelio Ben Guerrache, conseillère municipale déléguée au handicap et handicapée elle-même.

"J'en ai souffert de ne pas pouvoir me baigner comme tout le monde. C'est pour ça que c'est important l'été de pouvoir accéder à la plage sans difficulté, et surtout aux yeux de tous", affirme-t-elle. La chargée au handicap ajoute : "Tout le monde est mélangé, les valides et les non-valides. Devant les enfants aussi. Comme ça, c'est pas un tabou, c'est plus un tabou".