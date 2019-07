Un taureau de 800 kilos d'échappe de l'abattoir de Meaux (77)

Meaux, France

Un taureau s'est échappé d'un abattoir ce mardi matin à Meaux (Seine-et-Marne). Il est activement recherché par les pompiers, la police municipale et la police nationale. "Tout est fait pour assurer la sécurité des habitants", a précisé la mairie. Selon les pompiers, l'animal a été effrayé par la présence de manifestants ce matin vers 8 heures. Il a alors forcé la barrière et s'est enfui. En effet, un rassemblement de militants antispécistes se tenait alors devant l'abattoir de Meaux. L'animal a par la suite été aperçu à deux reprises non loin d'habitations. Mais les pompiers ont désormais perdu sa trace. Des drones sont mobilisés par les pompiers afin de procéder à une reconnaissance aérienne. Une équipe "secours animaliers" des pompiers de Seine-et-Marne sillonne également la commune