Un taureau en divagation abattu par un chasseur à Quimperlé

L'animal, un taureau de près d'une tonne, s'est enfui de la bétaillère qui devait le transporter mardi dans le secteur de la rue de Lorient, à Quimperlé. Les gendarmes et les pompiers sont parvenus à le contenir, et ont fait intervenir un chasseur pour l’abattre.

Quimperlé, France

Des enfants évacués par sécurité

Il s'est échappé sur le domaine du château de La Villemarqué, et les gendarmes et les pompiers ont réussi à le contenir dans un secteur boisé, tout en évacuant les enfants et les membres des associations qui se trouvaient sur le site.

La route de Lorient, à Quimperlé, a été coupée à la circulation pour limiter les risques.

Abattu par un chasseur perché sur une nacelle

L'animal, très excité et donc potentiellement dangereux, a finalement été abattu par un chasseur, venu en renfort. L'homme a tiré avec son fusil de chasse, un calibre adapté à un animal de cette carrure (une tonne). Il s'était positionné pour tirer sur une nacelle déployée par les pompiers, où il était accompagné d'un gendarme.

Au mois de mars, un taureau avait déjà du être abattu dans le département du Finistère.