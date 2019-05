Un taureau fonce dans le foule à Vergèze et fait plusieurs blessés pendant la feria du Rhôny

Un taureau a foncé dans la foule à Vergèze et a fait six blessés pendant la feria du Rhôny ce dimanche 12 mai. L'accident s'est produit vers 13h alors que le taureau venait d'entrer dans le corral.

Vergèze, France

Un taureau a blessé six personnes lors de la feria du Rhôny ce dimanche à Vergèze. Il venait de sortir du camion et d'entrer dans le corral vers 13h mais a réussi à ressortir et a foncé dans la foule. Les gendarmes qui étaient déjà sur place lors de l'accident pour encadrer une manifestation des anti-corridas sont intervenus tout de suite et ont abattu l'animal. Deux d'entre-eux ont été blessé. La corrida de l'après-midi a été annulée.