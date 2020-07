Un chauffeur de taxi parisien a déposé un homme de 74 ans devant le commissariat de Besançon ce samedi soir. Il n'a pas payé sa course en arrivant en Franche-Comté. Le taxi parisien a porté plainte pour "filouterie".

Un taxi dépose un homme de 74 ans devant le commissariat de Besançon parce qu'il ne paie pas sa course

La course que le client, âgé de 74 ans, n'a pas payé coûte près de 800 euros

Il hèle le taxi à Paris et a fini sa nuit au commissariat de Besançon. Un homme de 74 ans prend un taxi dans la capitale, samedi, en fin de soirée, pour rejoindre Besançon. Un trajet qui dure un peu plus de quatre heures en passant par les autoroute A6 et A36. Le client dit avoir un pied à terre à Besançon, selon la police.

En arrivant en Franche-Comté, le chauffeur se rend compte que l'homme ne peut pas payer les près de 800 euros que coûtent le trajet. Résultat, le taxi file devant le commissariat de Besançon et y dépose l'homme vers 2h30, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le chauffeur de taxi a porté plainte pour "filouterie", quant au passager, il est encore en garde à vue ce dimanche.