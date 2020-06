Un Tchétchène de Saint-Etienne interpellé après les violences de Dijon

Un homme d'origine Tchétchène et résidant à Saint-Etienne a été interpelé ce jeudi matin et placé ensuite en garde à vue à Dijon. 4 autres personnes ont été interpelées à Besançon et Dole.

Ce jeudi matin très tôt, un Tchétchène a donc été interpelé à Saint-Étienne. Nous de disposons pas d'information ni sur son âge ni sur le quartier dans lequel il réside. Il a en tout cas été immédiatement transféré en garde à vue à Dijon.

Une interpellation qui n'est pas isolée puisque ce sont au total 6 Tchétchènes qui ont été arrêtés ces dernières heures, après les tensions dans le quartier des Gresilles à Dijon. Parmi eux, un homme de 54 ans interpelé à Dole.

La justice est donc en marche 6 jours après des violences et des images impressionnantes et inédites à Dijon. Plusieurs dizaines de personnes réunies, armées de barres de fer et de battes de baseball. Il s'agirait d'un règlement de compte entre des dealers dijonnais et des membres de la communauté tchétchène venus de toute la France, et donc de Saint-Etienne.