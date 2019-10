Un technicien entre la vie et la mort après un accident du travail à Chalon-Sur-Saône

Chalon-sur-Saône, France

Vers 14 h ce mercredi, un salarié de l'entreprise sous-traitante ERAT travaillant au sein de la société VERALLIA (spécialisée dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires) a été victime d'un grave accident du travail à Chalon-sur-Saône. Âgé de 35 ans, l'homme réalisait des opérations de maintenance habituelles lorsqu'il est tombé dans une trémie où se trouvait des poussières et produits chimiques qui l'ont brûlé et qu'il a inhalé. Il a perdu connaissance avant d'être réanimé et transporté au centre hospitalier de Lyon.

Deux autres salariés qui sont venus l'aider, ainsi que six pompiers sont légèrement blessés. Ils ont été emmené au CHU de Chalon.

La réaction de Gilles Platret le maire de Châlon-sur-Saône :