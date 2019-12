Un "téléphone grave danger" a été activé pour la première fois dans le Loiret.

Pour la première fois dans le Loiret, un homme a été interpellé après l'activation d'un "téléphone grave danger". Attribué par le parquet de Montargis, il a permis à une femme menacée par son ex conjoint de faire intervenir la police en moins de 10 minutes. L'homme a été incarcéré.

Montargis, France

Incarcéré pour des violences conjugales extrêmement graves sur son ex-compagne, le prévenu avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. La durée maximale de son placement en détention provisoire était terminée. Il doit être jugé ultérieurement pour ces violences. A peine sorti de prison, il se rend chez elle à Montargis, au pied de son immeuble le 24 novembre dernier. A l’interphone, l’homme âgé d’une trentaine d’années se montre très menaçant. La jeune femme qui bénéficie d’un "téléphone grave danger" active alors la touche alerte. En moins de 10 minutes des policiers de Montargis interviennent et procèdent à l’arrestation.

Depuis leur mise en service cette année dans le Loiret, c’est la première fois qu’un "téléphone grave danger" est utilisé par une victime. "Nous procédons à des tests réguliers de bon fonctionnement mais cette fois cela s'est passé dans des conditions de réelle alerte " précise Loïc Abrial, le procureur de Montargis. Le magistrat ajoute "qu'en moins d'un an, le parquet a du doubler sa flotte de téléphone et qu'on arrive déjà à saturation". Quatre "téléphones grave danger" sont actuellement en service sur Montargis, un 5ème devrait l’être sous peu. Le prévenu a été jugé vendredi 13 décembre en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montargis. Il a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.