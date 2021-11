Un téléphone retrouvé sur le trottoire de démanteler un "trafic de stupéfiants d'envergure" ce lundi. Douze personnes ont été interpellées dans le Haut-Rhin et en Île-de-France. De la drogue, des armes et des biens d'une valeur totale estimée à hauteur de 640.000 euros ont été saisis

Un téléphone perdu permet de démanteler un trafic de drogue d'envergure en Alsace et en Ile-de-France

Douze personnes ont été arrêtées dans le Haut-Rhin et en Ile-de-France lundi 15 novembre dans le cadre du démantèlement d'un "trafic de stupéfiants d'envergure", indique ce jeudi la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy dans un communiqué. Ces interpellations ont conduit à dix mises en examen. Huit des mis en cause ont été placés en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire. Des kilos de cocaïne, de cannabis, mais aussi des armes, des biens de luxe et de l'argent caché sur des comptes bancaires ont été saisis. Le butin est estimé à 640.000 euros ont été saisis.

Tout commence à l'été 2020, quand un portable est retrouvé par un passant sur la voie publique, explique la JIRS de Nancy. À l'intérieur, "des images et vidéos" en lien avec un trafic de drogue. Une enquête est alors ouverte par le parquet de Mulhouse. Le 20 septembre de la même année, le parquet alsacien se déssaisi au profit de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy.

Une figure du narcotrafic démasquée

Après un an d'enquête, la juridiction lorraine identifie "structure criminelle d'ampleur dirigée par un malfaiteur particulièrement aguerri", se félicite-elle dans le communiqué. L'homme à la tête de ce trafic était considéré comme une "cible d'intérêt prioritaire" (HVT) impliquée dans le narco-trafic depuis une quinzaine d'années sans pour autant n'avoir jamais été décelé.

Ce trafiquant organisait en toute discrétion par une stricte compartimentation de son organisation et l'usage des réseaux cryptés, l'importation sur la plaque mulhousienne à un rythme quasi-mensuel, de cocaïne, de résine de cannabis 'filtrée 3x', de résine de cannabis 'classique' et d'herbe de cannabis en provenance d'Espagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. "Ces stupéfiants servaient ensuite à alimenter des sous-réseaux locaux", explique le parquet de la JIRS de Nancy.

160 militaires de la gendarmerie nationale (enquêteurs, unités d'intervention, équipes cynotechniques, enquêteurs en cybercriminalité) appuyés par les spécialistes de l'Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie Nationale ont été mobilisés sur cette opération judiciaire.

Un butin estimé à plus de 640.000 euros

Une très importante quantité de drogue a été découverte au cours de perquisitions : 6,045 Kg de cocaïne, 22,986 Kg de résine de cannabis, 4,984 Kg d'herbe de cannabis, 1,483 Kg de produit de coupe. "Les produits stupéfiants appréhendés représentent une valeur estimative d'achat en 'gros' de près de 300 000 euros pour une valeur à la revente de plus d'un million d'euros pour la cocaïne, de l'ordre de 120 000 euros pour la résine et de plus de 50 000 euros pour l'herbe", indique la Juridiction interrégionale spécialisée de Nancy.

Les enquêteurs ont également trouvé cinq armes à feu (deux pistolets automatiques, deux revolvers et un fusil 22LR) avec leurs munitions ; six véhicules valorisés à 236 000 euros ; du matériel Hifi, des montres, des bijoux, un nombre de chaussures, maroquinerie et vêtements de grandes marques dont le montant reste à estimer. 340 000 euros ont été saisis lors de ces perquisition, "auxquels s'ajoutent 67 000 euros sur les comptes bancaires".

La JIRS précise que "le montant total provisoire des avoirs criminels saisis s'élève à plus de 640 000 euros".