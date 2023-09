Un téléviseur, un mixeur et même un gaufrier saisis au centre de détention de Roanne

A l'intérieur de ces colis, on trouve un mixeur, un gaufrier, une console de jeu et un téléviseur de 82 cm. Sans parler de choses plus classiques et notamment trois téléphones portables et de la résine de cannabis.

C'est un surveillant posté sur un mirador qui a pu repérer qu'un individu se trouvait à proximité du mur d'enceinte et qu'il envoyait du matériel à l'intérieur d'une cellule grâce à un système de grapin. Des colis impressionnants en tout cas selon le syndicat de surveillants Ufap-Unsa qui évoque une livraison digne d'un supermarché et se demande ironiquement si le détenu préparait un gouter d'anniversaire. Le détenu destinataire de ces colis a été placé en isolement.

Cet été une piscine gonflable avait été découverte dans une cellule de la prison de Valence.