Une tentative d'homicide à la Chapelle-aux-Naux, en Indre-et-Loire

Une femme de la Chapelle-aux-Naux (Indre-et-Loire) est hospitalisée, gravement blessée lors d'une agression dans la nuit de vendredi à samedi, chez elle. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. L'auteur présumé, un SDF de 19 ans, est en garde à vue. Sa jeune compagne est aussi entendue.

Une femme est entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessée par plusieurs coups de couteaux dans la nuit de vendredi à samedi, à la Chapelle-aux-Naux, près de Langeais (Indre-et-Loire). Un homme a découvre dans la chambre de son domicile son épouse, grièvement blessée après avoir reçu plusieurs coups de couteaux. L'homme rentrait de soirée. Il a immédiatement appelé les secours.

Un couple de SDF en garde à vue

L’auteur présumé des faits, un sans domicile fixe âgé de 19 ans, et sa compagne, âgée de 15 ans, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils cherchaient visiblement un lieu où dormir et s'étaient introduits dans ce domicile. Le jeune homme serait le fils des anciens locataires de la maison. La section de recherches de la gendarmerie d’Orléans est chargée de l’enquête. Des analyses sont en cours. Les enquêteurs sont notamment repartis avec la porte d'entrée de la petite maison de centre-bourg pour y trouver des indices.