Un TER caillassé à Déols

Déols, France

Le TER qui a quitté Vierzon ce vendredi à 11h30 a dû s'arrêter plus longtemps que prévu en gare de Châteauroux. Quelques minutes plus tôt, au lieu-dit la Croix blanche à Déols, il a été visé par un projectile, vraisemblablement une pierre. Elle n'a pas fait de blessé mais a causé des dégâts matériels sur la voiture, une vitre a été dégradée. Le train est donc resté immobilisé 35 minutes à Châteauroux. Il fallait constater les dégâts et s'assurer que les passagers ne couraient aucun risque. Il a pu ensuite poursuivre sa route en direction de Limoges.

Le TER Argenton-Orléans arrivant en sens inverse a lui aussi été retardé une petite demi-heure. Il s'est aussi arrêté en gare de Châteauroux le temps que les gendarmes se rendent sur les lieux du caillassage et s'assurent que l'incident ne se répète pas. La SNCF indique qu'elle va porter plainte.