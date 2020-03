Un TER percute un arbre posé sur une caténaire près de Montbarrey

Un TER qui assure la liaison entre Dole et Vallorbe, en Suisse, a percuté un arbre posé sur une caténaire ce dimanche soir, dans le secteur de Montbarrey, dans le Jura. Au moins 4 trains ont été déviés vers la gare Besançon Viotte et ont plusieurs heures de retard.

Le TER faisait la liaison entre Dole et Vallorbe, en Suisse.

Drôle de soirée pour les passagers du train parti à 17h22 de Dole (Doubs) et qui devait rejoindre Vallorbe, dans le canton de Vaud, en Suisse. Le TER a percuté un arbre posé sur une caténaire dans le secteur de Montbarrey (Jura), vers 18 heures. L'arbre s'est retrouvé posé sur le câble à cause des intempéries et de vents violents. Résultat, le TER s'est arrêté quelques kilomètres après dans la gare de Mouchard pour laisser descendre ses passagers. Ils ont finalement pris d'autres trains en direction de la Suisse. Aucun d'entre eux n'a été blessé.

Au moins 4 trains avec plusieurs heures de retard

Après l'incident, au moins 4 trains ont accumulé plusieurs heures de retard. Il s'agit de deux TER et de deux TGV. La SNCF a décidé de les faire circuler sur d'autres itinéraires pour permettre au trafic de se poursuivre et de les faire passer par la gare de Besançon Viotte.