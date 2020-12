Un TER percute un camping car, pas de blessé heureusement

A 19h ce samedi, les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus au niveau du passage à niveau du chemin d’Anduze à Uzès, plus précisément sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, pour un accident de la circulation impliquant un véhicule camping car et un train TER de la SNCF. A l’arrivée des secours, le camping car se trouvait à moitié sur la voie ferrée. Le conducteur du camping-car, seul à bord, est indemne, il était sorti du véhicule.

Aucun blessé

Le train est resté sur les rails et a stoppé sa course 2,5 km après l’impact avec le camping car. Deux conducteurs et 32 passagers se trouvaient à bord. Des reconnaissances ont été effectuées dans le TER par les sapeurs pompiers, il n’y a pas eu de blessés.

Le conducteur du camping car a été examiné par les sapeurs pompiers, il a été laissé sur les lieux de l’accident.

Le TER a pu regagner la gare d’Ales avec tous ses passagers. Le véhicule a quant à lui été retiré de la voie ferrée par un dépanneur.

Neuf sapeurs pompiers et quatre véhicules ont été engagés sur cette intervention. L’intervention de concert entre le Chef d’Incident Local de la SNCF et le Commandant des Opérations de Secours des Sapeurs Pompiers a permis d’intervenir rapidement et en toute sécurité.

La circulation des trains a été interrompue toute la durée de l’intervention.