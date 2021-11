Un TER qui assurait la liaison Dunkerque-Calais a percuté un groupe d'une cinquantaine de migrants ce jeudi soir dans le quartier Beau Marais à Calais. Un homme est décédé et trois autres ont été blessés.

Un TER percute un groupe de migrants à Calais : un mort et 3 blessés

C'est un drame humain qui se passe en ce moment sur la Côte d'Opale. Ce jeudi matin, le corps d'un migrant a été retrouvé sur la plage de Wissant après une tentative de traversée de la Manche et ce jeudi soir un autre migrant est mort à Calais dans le quartier Beau Marais, percuté par un TER.

Le TER percute un groupe de 50 migrants

Vers 18h30, le train qui assurait la liaison entre Dunkerque et Calais n'a pu éviter un groupe d'une cinquantaine de migrants qui se trouvait sur les voies. Selon un tout premier bilan, un homme est décédé et 3 autres sont blessés. Le conducteur du train choqué et apeuré a été pris en charge par les pompiers.

La circulation a été interrompus dans les deux sens. 12 personnes se trouvaient dans le TER Dunkerque-Calais, elles ont été acheminées par autocar.