Un TER percute une voiture à Besançon

Un accident entre un TER et une voiture s'est produit vers 7h ce samedi 28 janvier 2023, derrière les bois du Hauts-de-Chazal, à Besançon. Cet accident n'a fait aucun blessé dans le train.

Les 21 passagers et le conducteur ont été pris en charge, mais sans blessé, précisent les pompiers du Doubs.

En revanche, une équipe cynotechnique est engagée pour rechercher une potentielle victime au niveau de la voiture. Véhicule qui était vide à l'arrivée des secours.

Le trafic SNCF est interrompu dans les deux sens entre Besançon et Dijon. ET Besançon et Lyon.

