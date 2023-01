Un TER percute une voiture à Breuil-sur-Vesle

Le pire a été évité ce lundi soir à Breuil-sur-Vesle. Vers 18h15, un TER a percuté une voiture au passage à niveau près de la nationale 31sur la ligne entre Fismes et Reims. Le conducteur de la voiture a voulu manœuvrer mais le véhicule est restée coincé sur les rails. Il a eu le temps de sortir avant l'accident. Il n'y a pas de blessés non plus parmi la cinquantaine de voyageurs. Ils sont été pris en charge par la SNCF.

La circulation devrait être interrompue toute la soirée sur la ligne, le temps pour la SNCF de contrôler ses installations.

